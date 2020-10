Le parc naturel des plaines de l’Escaut annonce la fermeture temporaire de l’Escale forestière. Pour rappel, au niveau de la Maison du Parc à Bon-Secours, l’Escale forestière est une infrastructure touristique dédiée à la découverte de la forêt et plus largement une porte d’entrée vers les forêts du parc naturel. Elle comprend différents espaces à visiter et est aussi le point de départ de plusieurs circuits de balades en forêt.

Suite aux dernières mesures prises lors du Comité de concertation, l’Escale forestière sera fermée à partir de ce lundi 2 novembre.

"L’accueil de la Maison du Parc naturel reste toutefois ouvert aux heures habituelles, notamment afin de vous renseigner sur les circuits de promenade en forêt et autres possibilités de découverte dans les 7 communes du parc naturel des Plaines de l’Escaut, souligne l’équipe du parc. Vous pourrez également y retirer un sac à dos au prix de 10 € qui vous permettra de vivre l’Aventure de Salix en forêt de Bon-Secours, un jeu de piste à faire en famille. Une autre Aventure de Salix, située dans l’entité de Rumes, est aussi disponible. Nous vous invitons à profiter de ce ralentissement forcé pour vous ressourcer au sein de notre belle campagne ou de nos massifs forestiers. De nombreux circuits balisés existent, il y en a forcément près de chez vous ! Vous les découvrirez sur visitwapi.be."

L’équipe vous invite aussi à consommer local. "De nombreux producteurs nous proposent des produits sains et de qualité. N’hésitez pas à franchir leurs portes."

Infos sur http://plainesdelescaut.be/wikipnpe/?ProduitsLocaux

A noter que l’équipe reste également accessible par téléphone (069/77 98 10) et par mail : accueil@pnpe.be.