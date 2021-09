Sur les réseaux sociaux notamment et sur son site Internet aussi, la Ville de Péruwelz a signalé la reprise prochaine de la chasse au sein de la forêt domaniale de Bon-Secours, ce qui n’a d’ailleurs pas manqué de susciter certaines réactions de promeneurs habituels ou tout simplement de personnes anti-chasse. La Ville précise que pour des raisons évidentes de sécurité des personnes, la circulation du public sera interdite dans la forêt les 4 et 11 octobre, 16 et 22 novembre ainsi que les 14 et 22 décembre.

"Il s’agit tout simplement d’une communication du SPW Environnement. La procédure est habituelle mais cette fois, il nous a été demandé de relayer l’information sur notre site et ce pour des raisons de sécurité", indique le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo.

Du côté du DNF, on confirme que l’objectif est bien d’informer au maximum le public. "Les gens ne sont pas toujours au courant mais il faut dire aussi que malgré les affiches, certains promeneurs entrent parfois dans la forêt, assure le DNF. Des affiches jaunes sont placardées aux entrées du bois afin d’informer le public sur les dates des battues. Et environ 48 heures avant chaque battue, c’est cette fois une affiche rouge qui est apposée pour indiquer que l’accès est interdit le jour de la battue. Les journées de chasse ont pour but de réguler la population de chevreuils mais aussi, c’est nouveau dans le coin, de sangliers."