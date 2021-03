Avec plus de 8000 visiteurs en 2020, l’infrastructure touristique a tenu le cap.

Même si la crise sanitaire a impacté la saison touristique l’an dernier, l’Escale forestière a plutôt bien résisté.

Pour rappel, au sein de la maison du parc à Bon-Secours, l’Escale forestière est une infrastructure touristique englobant plusieurs espaces à visiter tant en intérieur (centre d’interprétation Explor’forêt, film Le voyage en ballon) qu’à l’extérieur (Pic’orée, parcours pieds nus, promenoir des cimes…).



© Devaux

"Même si nous n’avons eu personne en avril dernier, nous avons tout de même pu organiser des événements comme l’expo et la découverte des champignons ou le week-end du bois, indique Clara Louppe, chargée de la valorisation de l’Escale forestière. Nous n’avons pas pu proposer notre parcours d’énigmes en 2020 mais en contrepartie, nous avons lancé les aventures de Salix. Au final, 8235 visiteurs sont venus chez nous. Généralement, on tourne autour des 10 000."

© Devaux

Avec 14 énigmes dans les bâtiments et 4 en extérieur, le parcours sur les bébés animaux, à l’origine prévu en 2020, devrait séduire petits et grands. Il a déjà ouvert depuis les vacances de carnaval et il est nécessaire de réserver. Comptez 2h-2h30 pour percer tous les mystères des bébés animaux. Œuf ou ventre ? Bébé unique ou famille nombreuse ? Métamorphose ou pas ? Vous découvrirez par exemple le comportement du coucou, particulièrement surprenant…

© Devaux

"Nous poursuivons aussi nos balades guidées en forêt au fil des saisons avec des rendez-vous en avril, juin, septembre et novembre, ajoute Clara. Nous continuons également les mercredis de la débrouille, 9 ateliers intergénérationnels et ludiques autour de la musique verte, de la cuisine sauvage, des champignons ou encore de la création de lanternes en éléments naturels ou de la fabrication d’un gîte pour la chauve-souris. Durant l’été, trois stages en forêt seront proposés aussi."

L’Escale forestière est accessible en semaine mais le sera également le week-end à partir de ce 3 avril, date de réouverture de la saison haute. Infos : 069/77.98.10 ou accueil@pnpe.be