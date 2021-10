Depuis 5 années maintenant, une dizaine de ferme accueillent ou ont accueilli plus de 20 personnes pour partager un temps de leurs activités professionnelles. Des liens se tissent, des relations se nouent en ferme et avec les institutions partenaires. Une fois par semaine ou par mois, les portes s'ouvrent et la journée commence à la ferme où s'enchaînent diverses activités, dans le respect des intérêts et des compétences de chacun. Le programme est bien entendu ponctué tantôt d'un café, d'une soupe ... ou d'une bonne table.

Pour partager ces liens, le GAL des Plaines de l'Escaut invite les habitants du GAL à découvrir à pieds ou à vélo, sur un parcours de 5-12-20 km, ce que sont les accueils en ferme. Le dimanche 24 octobre, de 8h00 à 13h00, nous vous invitons à la ballade, pour découvrir quelques fermes qui accueillent régulièrement des personnes fragilisées, des institutions partenaires du projet, les talents culinaires des agriculteurs, des résidents et des éducateurs, les talents artistiques des uns et des autres, les animations en ferme et en institutions. Le tout dans le cadre verdoyant du Péruwelzis, au départ de la Place de Wasmes Audemez Briffoeil , avec en prime les saveurs du terroir.

Ce projet s'inscrit dans le cadre plus global de la Caravane de l'Agriculture sociale, initiative du Réseau Wallon de Développement Rural. Durant le mois d'octobre, les 16 projets wallons d'accueil en ferme mettront ces belles expériences à l'honneur. La Caravane Gourmande du GAL des Plaines de l'Escaut se déroulera avec la complicité de l'Arrêt 59 et de La Poudrière de Péruwelz, et grâce à la collaboration enthousiaste des institutions partenaires : Le Centre Cerfontaine (Péruwelz et Callenelle), l'Arboretum, l'Institut du Bon Pasteur, des agriculteurs accueillants, des personnes accueillies en ferme et de l'équipe du PNPE.

Inscriptions au Parc Naturel des Plaines de l'Escaut au 069/77.98.10. Attention nombre de places limité ! Derniers départs à 11h00.