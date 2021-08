La fête de la Saint-Hubert reprend ses droits à Bon-Secours après une année sabbatique forcée en raison de la crise sanitaire. Les animaux sont attendus ce dimanche 5 septembre pour la traditionnelle bénédiction. "Jusqu’à récemment encore, il restait des zones d’ombre pour pouvoir lancer l’organisation dans de bonnes conditions, mais il ne semble plus y avoir trop de restrictions sanitaires aujourd’hui et nous avons donc décidé de proposer une formule classique, confie Anne-Sophie Skrzypczak, toujours à la tête de l’organisation. Nous aurons évidemment la remontée de l’avenue de la basilique en cortège avec les chevaux et les poneys et ensuite la bénédiction sur la plaine des Sapins."

Pour rappel, par cette bénédiction, les animaux seront logiquement épargnés par les maladies et le mauvais sort durant une année. Certains propriétaires de chevaux et des chiens sont là par pure croyance, d’autres parce qu’ils apprécient tout simplement ce moment pour son côté décalé. "Tous les animaux sont les bienvenus lors de cette bénédiction, assure Anne-Sophie Skrzypczak. Maintenant, si vous comptez venir avec un éléphant, mieux vaut nous prévenir quand même."

Une balade équestre dans le bois de Bon-Secours se déroulera en matinée dès 9 h 30 tandis que la remontée, toujours attendue par le public posté en haut de l’avenue de la basilique, est programmée à 12 h 30 avec les sonneurs du rallye de Ligne de Beloeil. La bénédiction débutera à 13 heures sur la plaine des Sapins.

"Un bar sera installé et il y aura aussi des spectacles équestres à partir de 14 heures avec Julien Delporte, précise encore Anne-Sophie. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider au niveau du comité."