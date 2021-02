Le parcours insolite consacré aux bébés animaux ouvrira au niveau de l’Escale forestière de la maison du parc ce lundi 15 février. Au menu, un parcours de 18 énigmes et d’activités ludiques pour en apprendre un peu plus sur les stratégies et la vie en famille de quelques bébés animaux d’ici et d’ailleurs. Ce parcours est adapté aux enfants dès 4 ans.

Les animaux nous étonnent chaque jour quand il s’agit d’assurer leur descendance. Œuf ou ventre ? Bébé unique ou famille nombreuse ? Métamorphose ou pas ? Tous pareils sur la photo de famille ou costume spécial pour les petits ? Vous pourrez relever des défis en famille dans les espaces permanents de l’Escale forestière, autrement dit dans les salles d’Explor’forêt, dans la Pic’orée et sur le Promenoir des Cimes !

Le tarif est celui du droit d’entrée habituel à l’Escale forestière. Attention car pour accueillir le public en toute sécurité, l’Escale forestière n’est accessible que sur réservation préalable par e-mail à accueil@pnpe.be ou par téléphone au 069/77.98.10. Un créneau horaire sera attribué afin de répartir le flux de visiteurs.

Seules les visites individuelles ou en famille sont autorisées. Le port du masque est obligatoire dès 12 ans et du gel hydroalcoolique est mis à disposition.

L’équipe du parc naturel signale par ailleurs que vous pouvez très bien compléter votre sortie à Bon-Secours par une balade en forêt avec Les Aventures extraordinaires de SALIX en forêt de Bon-Secours. Le sac d’activités nature avec tout le matériel utile pour résoudre des énigmes en forêt est à acheter (10 €) à l’accueil de la Maison du parc naturel et la balade se fait en toute autonomie et dure 2 heures. L’activité est adaptée dès 6 ans.

Pendant la semaine de carnaval, le site sera accessible du lundi 15 février au vendredi 19 février de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Horaire de basse saison (jusqu’au 2 avril) : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Horaire de haute saison (à partir du 3 avril) : du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Dernières entrées à 17h. Le site est ouvert le lundi uniquement durant les vacances scolaires.

Le tarif habituel est de 6 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants de 6 à 17 ans, les étudiants, les personnes handicapées et les seniors. C’est gratuit pour les 0-5 ans et les enseignants. Un forfait famille est possible (1 ou 2 adultes, 3 entrées payantes) à 4€ par personne et pour les structures jeunesse et à vocation sociale, c’est 3 € par personne.

Une réduction de 1 € par personne est de mise pour les habitants du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.