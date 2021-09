Privés de sortie l’an dernier à cause du Covid, les géants de Bon-Secours avaient déjà dû renoncer en 2019 suite à une…tempête ! Dès lors, Philippe Brackman, qui a pris la tête du comité de l’ASBL SI Animations et Festivités de Bon-Secours, espère vivement que les rigolos seront de sortie ce dimanche 26 septembre. Le point d’orgue de cette 28e édition restera évidemment le défilé des géants.

"Le cortège partira de la plaine des Sapins à 15 heures, indique Philippe. On descendra l’avenue de la basilique avec les fanfares et les groupes folkloriques avant de la remonter. En matinée, nous avons prévu une brocante et il y aura aussi bar et petite restauration. L’événement a lieu en plein air mais il y aura un minimum de règles sanitaires à respecter tout de même."

Grosse fête en 2022



En guise d’échauffement, les rigolos ont organisé une sortie soumonces le week-end dernier, histoire de voir si la mécanique était bien huilée. "On espère donc à présent pouvoir enfin ressortir lors de notre défilé ce dimanche. Un nouveau comité s’était créé il y a deux ans et nous avons envie de faire revivre ce cortège, tout en sachant que nous préparons aussi quelque chose de plus important en 2022 à l’occasion du centenaire du Géant Atlas", assure Philippe Brackman.

En attendant, le public sera ravi de retrouver, en ce dernier dimanche du mois de septembre, le Petit Fernand, El Fraudeu, Mamar, Mémène et leurs amis. Cette festivité trouve son origine dans la volonté des organisateurs de remercier les habitants de Bon-Secours d’avoir composé avec les petits inconvénients liés à la tenue des brocantes tout au long de la belle saison. Objectif donc ce dimanche : s’amuser et oublier les tracas du quotidien.