Le parc naturel des plaines de l’Escaut fête ses 25 ans cette année.dit Pierre Wacquier, le président du parc.

Le calendrier 2021 du PNPE recense 130 activités, organisées directement par le parc ou par ses partenaires. "C’est la moitié en moins par rapport à l’année passée, où nous avions quand même explosé le nombre de rendez-vous en inscrivant 260 activités au calendrier avant que la pandémie ne vienne perturber le bon déroulement de la saison, indique Valérie Vanoudewater, en charge de la communication et responsable du calendrier. Fin 2020, nous étions en questionnement : on relance le calendrier ou pas ? Nous avons retardé son édition mais nous avons reçu pas mal de réponses avec au final un beau panel entre découverte de la nature, du patrimoine et balades. Le parc lui-même proposera 37 activités, répertoriées avec le logo des 25 ans."

C’est le 16 juin que le parc célèbrera officiellement son quart de siècle. Pas de grand rassemblement au programme mais un week-end sera proposé les 12 et 13 juin pour découvrir des sites naturels habituellement fermés au grand public. "Il s’agira de balades par petits groupes et sur inscriptions pour visiter des sites naturels et en milieu carrier", explique Valérie Vanoudewater.

Par ailleurs, un focus sera mis sur les balades à travers les 7 communes du parc. "Nous avons interrogé une personne de chaque commune issue par exemple de l’office du tourisme ou de la bibliothèque afin de lui demander de nous donner son coup de cœur au niveau d’une balade à effectuer dans son entité", poursuit Valérie.

D’autres opérations tout à fait particulières seront mises en lumière, comme le fameux test du slip qui dévoile l’état du sol ou encore le glanage.

Les aventures de Salix

Et puis, l’an dernier, un sympathique personnage nommé Salix a fait son apparition au parc et va poursuivre ses escapades à travers la région.

"Le but est de permettre aux parents et aux enfants de découvrir un village en s’amusant avec des énigmes et des jeux, précise encore Valérie. Nous voulons créer un effet de collection puisqu’il y aura un sac avec les documents et le matériel par commune du GAL des plaines de l’Escaut, donc pas Tournai. Nous avions déjà lancé deux sacs pour Bon-Secours et Taintignies et celui sur Calonne avec le site des 5 Rocs est prêt. Ensuite, il y aura un sac pour Howardries, Bernissart et Aubechies. Ce projet s’est concrétisé après une étude sur les besoins des familles en matière de tourisme. Nous avons eu de très bons retours. Les activités de Salix s’adressent aux enfants dès 6 ans. Il faut compter environ deux heures pour le parcours de 2-3 km. C’est quelque chose de simple, un bon moment à passer en famille et en plus, la bulle est respectée. Les sacs seront en vente à la maison du parc mais aussi dans les différentes communes."

Concernant le calendrier, au total, 150 points de dépôt sont prévus sur le territoire du parc mais aussi dans des communes voisines comme Leuze, Ath, Mouscron ou Mons.

Infos via la page Facebook Parc naturel des Plaines de l’Escaut ou sur www.plainesdelescaut.be