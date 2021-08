Le parquet signale que ce mardi en début d’après-midi, une personne qui se promenait en trottinette électrique dans le bois de Bon-Secours a été victime d’une agression.

A hauteur d’un petit chemin en direction de la France, un individu lui a fait des signes pour qu'elle s'arrête. Il en a profité pour la pousser immédiatement une première fois de sa trottinette et pour s'emparer de celle-ci. La victime s’est relevée et est parvenue à saisir sa trottinette couchée sur le sol. Une fois la victime debout, l'auteur l’a repoussée violemment et s'est emparé de la trottinette avant de s’enfuir.