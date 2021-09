Citoyens belges et français se mobilisent pour qu’elle ne soit pas branchée près du Sablon.

Nous sommes en bas de la butte de Bon-Secours, côté français, à l’orée de la forêt sur le parking situé juste à proximité de l’ancien Sablon. C’est à cet endroit que des citoyens belges et français ont pris rendez-vous. Leur cible, l’antenne 5G qui vient d’être installée pour le compte de l’opérateur Free. Visiblement, le site est prisé car deux antennes d’autres opérateurs, plus petites, trônent déjà également. Nous sommes ici en France, à Condé-sur-l’Escaut.

Sauf que cette nouvelle antenne imposante et de couleur verte, sans doute pour mieux s’intégrer au paysage boisé environnant, n’est pas branchée. Car depuis quelques semaines, Domenico Gulli fait de la résistance. Il habite un peu plus loin mais a racheté la propriété englobant l’ancien Sablon. “J’ai acheté ce bien pour mes enfants, 7000 m² au total, mais je considère ça aujourd’hui comme un cadeau empoisonné. C’est un riverain qui m’a prévenu de l’installation de cette antenne parce que je n’étais au courant de rien. Il n’y a pas eu d’annonce. Elle a été posée le 11 août et fait 40 mètres de haut. J’ai alors rencontré le grutier qui allait brancher les câbles, 400 mètres au total. J’ai mis ma voiture devant afin que le chantier stoppe. La police n’a pas pu me faire partir puisque la mairie avait oublié de placer l’arrêté de circulation.”