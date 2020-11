Une collecte va avoir lieu et un sapin sera bientôt installé au centre du village.

Le comité de Brasménil s’amuse ne reste pas inactif en cette période pour le moins tourmentée. Si l’heure n’est peut-être pas tout à fait à la fête, il ne s’agit pas non plus de tomber dans la morosité totale et c’est pourquoi une activité à réaliser chez vous est proposée., indique le comité.

A noter que Brasménil s’amuse cherche des sponsors afin d’acheter les guirlandes lumineuses.

En parlant de personnages, les prochaines semaines seront dédiées à des figures bien connues et c’est dans ce cadre que Brasménil s’amuse met sur pied une collecte de jouets pour les enfants défavorisés de la région pour que saint Nicolas et le Père Noël puissent passer chez eux également. Avis donc si vous possédez des jouets en bon état. Un ramassage est prévu la semaine du 23 novembre dans l’entité.

Le comité précise que la remise des jouets se fera sans contact. Ils devront donc être déposés devant votre maison. Infos sur la page Facebook de Brasménil s’amuse.