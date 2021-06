Le projet éolien dit Moulins du Buissenet, qui vise la construction et l’exploitation de 4 éoliennes d’une puissance nominale totale de 20 MW entre les villages de Brasménil, Braffe, Bury, Roucourt et Wasmes-Audemez-Briffoeil et le long de l’E42, avait fait du bruit en 2019, plusieurs riverains estimant que les nuisances seront manifestes.

Une réunion d’information virtuelle préalable à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement est menée ces 14 et 15 juin à travers une vidéo accessible depuis le site Internet de l’intercommunale Ipalle (www.ipalle.be).

Pour rappel, dans ce dossier, la demande de permis unique émane d’Ipalle et du consortium de 7 coopératives citoyennes domiciliées chez CLEF.

C’est dans ce cadre que le projet fait l’objet d’une réunion d’information du public de manière virtuelle. Toute information sur le projet peut aussi être obtenue chez Ipalle au 069/84.59.88 (info@ipalle.be) et toute personne peut, dans un délai de quinze jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur en les adressant par écrit au Collège communal de Péruwelz, rue Albert 1er n°35 à 7600 Péruwelz, en y indiquant nom et adresse. Elle en adressera également une copie au demandeur (IPALLE, Chemin de l’Eau Vive n°1 à 7503 Froyennes), lequel la communique à l’auteur de l’étude d'incidences, le bureau CSD Ingénieurs Conseils, sis avenue des Dessus-de-Lives, 2 bte 4 à 5101 Namur.