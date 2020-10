La commune de Péruwelz signale que des travaux de voirie, à savoir une réparation urgente des aménagements sécuritaires avec nettoyage, rabotage et pose d’un nouvel enrobé bitumineux, se dérouleront à la rue du Coron à Brasménil jusqu'à ce vendredi 23 octobre à 17 h.

L'arrêt, le stationnement et la circulation seront interdits rue du Coron au niveau de l'aménagement sécuritaire, à l'exception des engins de chantier, des services de secours et de police.

La circulation dans la rue du Coron de part et d'autre des aménagements sécuritaires jusqu'à sa jonction avec les carrefours formés avec la rue des Fiefs et celui avec la rue de Briffoeil sera interdite à l'exception de la circulation locale, des bus TEC et des services de secours et la vitesse sera limitée à 30 km/h.

La circulation venant de Callenelle sera déviée via les rues de la Savatte, Piteuse, Buissenet et Place et inversement.

Des travaux de même type se dérouleront également à rue de la Savatte en alternance avec ceux de la rue du Coron afin de ne pas bloquer la circulation.

L'arrêt, le stationnement et la circulation seront interdits rue de la Savatte entre les deux aménagements sécuritaires, à l'exception des engins de chantier, des services de secours et de police.

La circulation dans la rue de la Savatte de part et d'autre des aménagements sécuritaires jusqu'à sa jonction avec les carrefours formés avec la rue des Fiefs et celui avec la rue Piteuse sera interdite à l'exception de la circulation locale, des services de secours, des bus TEC et la vitesse sera limitée à 30 km/h.

La circulation venant de Callenelle sera déviée via les rues du Coron, la place de Brasménil, la rue Buissenet et la rue Piteuse et inversement pour celle venant de Wiers.

Des travaux de même nature se dérouleront à la rue des Vallées jusqu'à ce vendredi 23 à 17 h.

L'arrêt, le stationnement et la circulation seront interdits rue des Vallées au niveau de l'aménagement sécuritaire, à l'exception des engins de chantier, des services de secours et de police. La circulation dans la rue des Vallées dans sa portion comprise entre l'aménagement sécuritaire, le carrefour avec la rue de Grosmont ainsi que dans la rue des 4 Communes et de Verquesies sera interdite à l'exception de la circulation locale, des services de secours, des bus TEC et la vitesse sera limitée à 30 km/h.

La circulation venant de Péruwelz vers Brasménil sera déviée au départ du carrefour formé entre la rue de Verquesies et le Chemin de Wiers via ce dernier, la rue Fosse­ Sorêt, la rue Blanche, la rue du Tordoir et la rue de Grosmont.

La circulation venant de Brasménil vers Péruwelz sera déviée au départ du rond-point de Grosmont via la rue de Grosmont, la rue du Tordoir, la rue Saül Capron, la rue Blanche, la rue Fosse-Sorêt et le chemin de Wiers.

Dans le cadre de la mise en place de la déviation, la rue du Tordoir dans sa portion comprise entre la rue Blanche et la rue Saül Capron sera mise en sens unique (sens rue Blanche vers rue Saül Capron). La rue Saül Capron sera mise en sens unique au départ du carrefour avec la rue du Tordoir (sens rue du Tordoir vers rue Blanche)

A Roucourt aussi

D’autres travaux de voirie (pose de caniveau) se dérouleront au chemin de Thumaide à Roucourt jusqu'au vendredi 23 octobre là encore à 17 h.

L'arrêt et le stationnement seront interdits Chemin de Thumaide de part et d'autre de la chaussée dans la zone de chantier à hauteur du chemin de Basècles.

La circulation dans le chemin de Thumaide dans sa portion comprise entre la rue Saint-Antoine et son carrefour avec les rues Lieutenant Louis Boël et de la Brasserie s'effectuera de manière alternée et sera régie par les règles relatives à la priorité de passage et la vitesse dans cette portion sera limitée à 30 km/h.

La circulation dans le chemin de Basècles sera interdite à la circulation, à l'exception des engins de chantiers et des véhicules de secours.