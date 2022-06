On a essentiellement parlé finances lors de cette séance notamment consacrée à l’examen d’une seconde modification du budget communal 2022.

À l’ordinaire, avec des recettes et des dépenses d’un montant de 10 101 497 €, on enregistre ni boni, ni mali à l’exercice propre. Compte tenu des recettes des exercices antérieurs (+ 1 092 440 €) et de précédentes dépenses (- 14 117 €) mais également d’un prélèvement en dépenses (531 773 €), le budget présente un boni global de 546 549 € après modification.