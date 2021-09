Annick “ Balade ” Ladrière, dont on croise régulièrement les clichés et poèmes sur facebook, propose un rallye photos au départ du Château de Courrière à Bury. “Ce sera au profit de Viva for Life. Ce n’est pas une première. Nous avons l’habitude de travailler pour l’opération caritative avec quelques collègues et des amies. L’an passé, nous avions organisé un concert de Djembé, ainsi qu’une action avec la station Total de Bury. Cette fois, ce sera au départ du Château de Courrière dont le propriétaire, Bert de Groot, est un ami. C’est d’ailleurs dans le parc du château que nous accueillerons les participants pour les guider vers une belle aventure photographique.”

Un parking est accessible dans la prairie, à droite, en pénétrant dans la drève. Le rallye se déroulera de 10h à 18h avec un dernier départ à 17h. Deux euros (ou plus s’ils le souhaitent) seront demandés aux participants. La totalité des bénéfices sera versée à Viva For Life 2021 à une date à définir et qui sera communiquée en temps utile.

Trois thèmes

“Pour participer, pas besoin d’un matériel sophistiqué, un simple appareil ou un Gsm, c’est suffisant. Ce qui compte c’est de passer un bon moment, en famille et entre amis, à la découverte de notre région. Trois circuits sur trois thèmes sont prévus. D’abord, la découverte de Péruwelz, de son histoire et de son architecture. Ensuite, Tournai, mais la visite de la ville se fera à pied. Les voitures resteront dans le parking situé près de la piscine de l’Orient. Enfin une troisième option est proposée aux enfants.” Les participants, qui le souhaitent, peuvent emporter leur pique-nique.

Un château et un parc uniques

Le Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Deux Vernes présente le château de Courrière comme «un édifice caractéristique de la première moitié du XIXe siècle. Construite en 1840 par Ferdinand Charles, comte de Visart de Bocarmé, la demeure passe à la famille Jouret puis au lieutenant Boël qui l’achète en 1926. Le Général Lory y réside jusqu’en 1950.» Elle est actuellement propriété de Bert De Groot. Située au bout d’une allée de hêtres, elle est entourée d’un grand parc. En 2019, lors d’une journée Portes Ouvertes, les visiteurs ont découvert des arbres remarquables, dont certains ont un statut protégé, comme les quatre-vingts hêtres de l’allée, un grand platane et un érable. D’autres portent des noms qui invitent au voyage, le tulipier de Virginie, le vernis du Japon, ainsi qu’un savonnier, originaire de Chine…

Infos: www.fundatiedegrootroodhorst.nl