Crapuleux, honteux, scandaleux, médiocre : les qualificatifs sont légion pour définir les actes de vandalisme dont a été victime Le Petit Jardin d’Isabelle.

Situé rue du Bas Coron à Péruwelz, cet espace dédié aux enfants a été la cible de plusieurs faits durant la nuit de lundi à mardi.

Dans un premier temps, Laurent Lefebvre, qui a lancé ce projet il y a trois ans, a constaté le vol de tables, chaises et palmiers sur la terrasse. Mais, en dépliant le grand château gonflable, il a remarqué que ce dernier avait été tailladé au cutter en plusieurs endroits. Et là, la pilule ne passe pas.

"Ce qui m’a le plus touché, c’est le regard des enfants quand ils ont compris qu’ils ne pourraient pas aller dans le château gonflable. L’un d’eux s’est même mis à pleurer, ce qui m’a retourné. Ils attendaient et je n’ai pas pu installer la structure comme d’habitude. C’était un déchirement. D’ailleurs, j’ai travaillé, mais pas sereinement. J’étais dans un état second, explique Laurent. Le mobilier, passe encore. Les palmiers aussi, même si je suis très nature. Mais qu’on touche au château et donc directement aux enfants, ça, c’est autre chose."

Les auteurs de cet acte poursuivaient-ils un but bien précis ? La présence du Petit Jardin d’Isabelle dérange-t-elle à ce point ? Est-ce l’espace qui était visé ou plus particulièrement Laurent ? Ce dernier ne peut pas croire que quelqu’un puisse lui en vouloir personnellement à ce point.

"Je pense être quelqu’un de très correct. J’ai reçu beaucoup de marques de sympathie. Les parents sont en colère par rapport à ce qui s’est passé. J’espère que les gens qui ont fait ça prendront conscience de la portée de leur geste et se diront que ça ne sert à rien, au contraire, puisque c’est l’indignation générale."

La police a été avisée. Laurent comprend d’autant moins qu’il n’ouvre que quelques jours par semaine et dans l’après-midi, donc pas à des heures sensibles. "Cette plaine de jeux est fréquentée par des familles de Péruwelz et des environs et aussi par des organismes encadrant les jeunes. Elle a sa raison d’être et je ne compte pas m’arrêter."

Bonne nouvelle tout de même : Laurent pensait avoir perdu ses poules, qui s’étaient sauvées. Mais il a pu les retrouver. Saines et sauves.