© JMB

Un accident mortel s'est produit ce jeudi, peu après 18h, au carrefour tristement connu de la chaussée de Bruxelles et de la rue Pont-Trimont, au lieu dit des Quatre pavés de Chapelle.Un motard qui venait d'Ath et qui se dirigeait vers Leuze n'a malheureusement pas pu éviter la manœuvre du tracteur agricole avec remorque qui, lui, venait de Leuze-en-Hainaut et qui bifurquait vers Chapelle-à-Wattines.Malgré l'arrivée rapide des secours sur place et les soins qui lui ont été prodigués, le motard, un jeune homme d'une trentaine d'années, a malheureusement succombé à ses nombreuses blessures.Les policiers de la zone Leuze-Belœil ont procédé aux constatations tandis que les pompiers de la zone de secours canalisaient la circulation.