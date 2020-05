Il y aura bien entendu des mesures de sécurité à respecter.

Dès ce lundi, les marchés vont reprendre. C’est le cas par exemple à Blaton, où les ambulants accueilleront le public en mettant en œuvre les mesures de sécurité.

Du côté de Leuze aussi, les marchands seront présents. Le marché leuzois sera divisé en deux parties : 14 marchands sur la place du Jeu de Balle et 20 autres sur la Grand-Place. Il y aura une seule entrée et sortie par site : par la rue de Condé pour le Jeu de Balle et côté rond-point pour la Grand-Place. Il y aura également un seul sens de circulation par site, indiqué à l’aide de marques au sol et de barrières. Un agent communal régulera les entrées et sorties, avec un maximum de 25 personnes par site. Le port du masque est vivement recommandé et du gel hydro-alcoolique sera à disposition des acheteurs.