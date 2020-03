Chez Ultimate Sport Belgique, on s’adapte à la crise.

Les gérants des salles de sport ont dû, comme d’autres, trouver une parade suite aux mesures décidées par le gouvernement. C’est le cas des salles de fitness.

Et chez Ultimate Sport à Roucourt, Marie Thiébaut et Charly Misme, associés, n’ont pas tardé à réagir. Ici, zumba, Hiit, Taf et Power continuent, mais d’une autre manière.

"Nous avons pris un coup derrière la nuque, c’est vrai. Mais dès le lendemain des premières annonces, nous avons voulu faire de nos faiblesses une force et nous avons donc décidé de nous adapter, souligne Charly Misme. Puisque nous sommes à l’ère du numérique et des réseaux sociaux, nous avons opté pour une stratégie en conséquence, autrement dit en proposant nos cours collectifs en ligne gratuitement sur les réseaux. Chaque soir, nous relevons le défi pendant une heure, à partir de 18h30. Nous avons également mis en place des tutoriels pour nos followers, à savoir des façons de s’entraîner hors cours en ligne, durant la journée, quand ils le souhaitent."

Marie et Charly, ici en compagnie de Kevin Gaschka, qui travaille avec eux, attendent impatiemment la réouverture. Ils se rendent compte, à travers ce confinement, que rien ne peut remplacer les liens sociaux. "Et comme nous sommes privés pour l’instant du vrai contact physique avec les gens, nous essayons de préserver au moins un lien…digital."

Un mois gratuit pour le personnel soignant.

2020 sera difficile, mais les associés ne baissent pas les bras pour autant, bien au contraire. "L’arrivée il y a quelques mois d’une grande enseigne sur l’entité et maintenant le lockdown font que cette année ne sera pas simple, c’est sûr. Mais nous tenons le coup. Nous avons investi dans du matériel et nous sommes en train de réaménager la salle pour accueillir la clientèle dans les meilleures conditions, assure Charly. Nous avons aussi laissé le choix à nos clients concernant la poursuite de leur abonnement, avec différentes options possibles. Et à propos des domiciliations, aucun prélèvement ne sera effectué tant que la salle sera fermée. Encore une fois, on s’adapte."

Et ce n’est pas tout. Ultimate Sport Belgique, une fois la crise passée, va offrir un mois d’abonnement au personnel soignant (infirmiers, ambulanciers…). Une manière de remercier ces hommes et ces femmes de leur dévouement.

Rendez-vous sur la page Facebook Ultimate Sport Belgique. Les cours collectifs en ligne ont lieu à 18 h 30 du lundi au vendredi.