Les nouvelles restrictions sanitaires ont douché les espoirs de bon nombre d’organisateurs de festivités de fin d’année. De Mouscron à Péruwelz en passant par Antoing, les annulations s’enchaînent depuis le Codeco de vendredi dernier.

La crise Covid a également eu raison du marché de Noël de Leuze, qui devait se tenir le week-end des 11 et 12 décembre du côté de l’hôtel de ville. Réuni ce lundi soir, le collège communal a scellé le sort de la manifestation chapeautée par l’Office du tourisme.

" Nous nous sommes penchés sur l’ensemble des activités programmées jusqu’au 15 décembre, date du prochain Codeco. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, on a pris la sage décision de tout annuler au moins jusqu’à cette échéance. Parmi les grandes manifestations, la foire aux vins du Fifty-One de Leuze ne pourra pas avoir lieu à l’hôtel de ville, les 3, 4 et 5 décembre", nous explique l’échevin des Festivités, Paul Olivier.

Les autorités leuzoises ne voulaient prendre aucun risque, compte tenu de la flambée épidémique et des nombreuses mesures imposées par le gouvernement fédéral aux organisateurs.

"C’était très compliqué de mettre en place ce marché de Noël car, en plus de devoir respecter les règles Horeca pour la consommation et les heures de fermeture, on devait fermer la place de l’hôtel de ville, en veillant à ce qu’il n’y ait qu’un accès au village de Noël, sans compter tout le travail relatif au contrôle des Covid Safe Ticket et au port du masque obligatoire."