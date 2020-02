Préparez-vous à vivre un carnaval pas comme les autres le mercredi 26 février. Il sera proposé par l’archéosite et musée d’Aubechies-Belœil et fera entrer les participants dans le monde fantastique des mythes et légendes de l’Antiquité.

"Arcs et flèches seront fournis pour défier le Cyclope comme Ulysse ! Et l’histoire de Prométhée sera également racontée autour du feu , explique Justine Ducastel, chargée de la communication à l’archéosite. Les enfants réussiront-ils à atteindre la ville de Troie cachés dans le cheval après avoir bravé les épreuves ? Un conteur fera découvrir les dangers que devront affronter les bardes et guerriers d’Aubechies pour revoir leur village disparu après un ensorcellement."

Concours

Les enfants pourront créer leur propre masque d’animaux fantastiques et ils ne doivent pas hésiter à se déguiser en monstres ou en héros ! Un concours de déguisement sera proposé aux visiteurs. Il faudra, pour y participer, résoudre les énigmes du Sphinx afin d’obtenir le code secret qui donnera accès au concours ainsi qu’à une petite douceur.

Une édition 2020 qui s’annonce mémorable. Pour les petites faims, chocolats chauds et gaufres attendront les enfants.

"Cet évènement s’inscrit dans notre volonté de proposer des activités destinées à notre public familial, comme par exemple la Chasse aux dieux ou la fête de la Samain, sans oublier les Feux de Beltaine et notre week-end d’archéologie expérimentale " , précise Justine Ducastel.

Pour prendre part au carnaval, il ne faut pas réserver. Ce sera gratuit pour les moins de 12 ans déguisés, et ce même si le déguisement n’est pas dans le thème. L’entrée adulte se fera au tarif habituel, à savoir 9,5 €. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Les réductions habituelles sont de mise.

Les animations du carnaval se feront entre 13 heures et 17 heures. Sinon, le site ouvrira ses portes dès 9 heures et fermera à 18 heures. Infos via www.archeosite.be, sur la page Facebook ou au 069/67 11 16.