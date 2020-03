Fin 2019, la Régie communale autonome de Leuze, qui gère par exemple la piscine et la LeuzArena, avait été éclaboussée en raison de faits de détournement d’une somme de 7 000 €, des agissements imputés à l’ex-président, Bernard Delaunoit. Or, voici que le PS leuzois met d’autres faits sur le tapis, évoquant "un nouveau trou dans la caisse à la Régie communale autonome".

Le PS dit s’inquiéter "d’une gestion financière nébuleuse et demande toute la transparence aux élus concernés du groupe Idées. En 2018 déjà, 7 000 € manquaient en caisse. Des faits de détournement ont été reconnus par monsieur Bernard Delaunoit, alors président de la Régie. La justice doit encore se prononcer sur les sanctions. Le nouveau président de la Régie, Nicolas Dumont, affirmait dans la foulée qu’il s’agissait d’un cas isolé. Toutefois, les élus socialistes ont découvert avec stupeur un nouveau trou financier de 3 000 € et soupçonnent un même modus operandi, explique le PS dans un communiqué. Monsieur Delaunoit disposait-il encore de la carte de banque de la RCA alors qu’il n’était plus président ? Le nouveau président est-il au courant de ces agissements et les a-t-il couverts ? L’épouse de monsieur Delaunoit pouvait-elle déontologiquement approuver les comptes de la RCA en tant que conseillère communale ? Le bureau exécutif de la RCA, composé de 2 membres, un MR et un Idées, et dont ont été écartés volontairement les représentants de l’opposition, est directement impliqué dans la responsabilité des détournements, au moins par sa passivité."

Des explications

Le PS entend obtenir des explications du collège. "Nous demandons que la clarté soit faite sur ce dossier, confirme Martin Wilfart, le président du PS leuzois. La Régie communale autonome, c’est une institution publique, c’est l’argent de tous les Leuzois, tandis que certains ont plutôt l’air de s’en servir comme d’un livret d’épargne ! C’est inadmissible. Nous exigeons que les responsables prennent les mesures qui s’imposent et nous nous réservons le droit d’en avertir la tutelle."

Nicolas Dumont (Idées), actuel président de la RCA, se dit scandalisé.

"C’est un ramassis de populisme ! Par rapport aux détournements, nous avons porté plainte. Nous avions demandé au comptable de la RCA de vérifier les comptes pour 2017, 2016 et 2015, ainsi que les comptes de 2019. Nous avons constaté un détournement de 2 975 €, ainsi qu’un virement suspect, le tout selon le même modus operandi et par la même personne, souligne Nicolas Dumont . À propos du reste des accusations et de notre prétendue passivité, c’est scandaleux. On nous considère comme des complices ! Les leçons de morale et de déontologie du PS, je m’en gargarise. Quel est le but ? Juste faire du buzz ? C’est de la politique de bac à sable."

Nicolas Dumont a précisé que tous les éléments ont été systématiquement transmis au procureur du Roi.

"Et ce, dès que nous en avons eu connaissance. Et le conseil d’administration de la Régie a été prévenu. Nous avons toutes les preuves et j’invite les gens à venir voir le dossier. Tout a été remboursé. Nous l’avions exigé. L’auteur a été exclu de tous ses mandats", avance Nicolas Dumont .

" Je condamne fermement ces malversations. Nous n’avons rien à cacher. Oui, il y a eu détournement mais encore une fois, tout a été transmis à la justice. C’est triste de voir qu’un parti traîne une structure dans la boue alors que nous avons fait le maximum."