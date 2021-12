Après avoir distribué près de 300 repas lors de Fête des Voisins en formule livraison ou en take-away, avoir organisé un Bon-Air en Fête, autrement qui a été un véritable succès ainsi qu'une balade Halloween qui a attiré plus de 1 000 marcheurs de tout âge. L'ASBL Bon-Air Renouveau rencontre un véritable succès.

Toutefois, les fêtes de fin d’année à nouveau chamboulées pour l'association. "Ce 18 décembre, nous avions prévu de remercier nos membres, partenaires, bénévoles et figurants pour l’année différente mais exceptionnelle que nous avons vécue. Cette dernière soirée programmée ne pourra donc avoir lieu. Cette date coïncidait également avec la venue du Père Noël dans les rues de notre quartier", précise Jérôme Brismee, Président de l'association. A l'occasion des fêtes de fin d'année, Bon-Air Renouveau compte tout de même gâter les citoyens. Ainsi, le comité a décidé de réitérer la distribution de cougnoles aux habitants du quartier et à tous les membres, bénévoles et figurants. La distribution sera effectuée le samedi 18 décembre 2021 dans les rues du quartier Bon-Air.Une information complète sera distribuée prochainement dans les boîtes aux lettres du quartier expliquant les modalités pour les réservations.

De plus, lors de l’assemblée générale de l’association qui se déroulera dans le 1e trimestre 2022, le conseil d’administration sera renouvelé et désignera en son sein le nouveau Bureau qui présidera pour les trois années à venir l’association. Ce nouveau Bureau encouragera la mixité et la jeunesse et proposera de nouvelles activités dont une 10ème édition de Bon-Air en Fête … Autrement différente

"Après 10 années passées à vos côtés, il est venu le temps pour moi de laisser ma place. Aussi, je ne prolongerai pas mon mandat de ‘président’’ qui arrive à échéance. Nous sommes « Bon-Air Renouveau », et il est temps de renouveler les instances. Je ne souhaite pas faire l’année de trop. Si mon esprit a encore 20 ans, mon corps ne le ressent pas de la même façon. Ne vous inquiétez pas, je ne quitte pas l’ASBL, mais resterai en retrait pour me consacrer à d’autres tâches, à d’autres missions. J’ai, au long de ces 10 années, rencontré de merveilleuses personnes. L’équipe aujourd’hui en place, permet de sereinement entrevoir l’avenir", conclut son Président.