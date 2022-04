Sur les réseaux sociaux, les langues commencent à se délier concernant une pension privée pour chevaux, le Centre de Loisirs Équestres, situé dans l'entité de Bernissart. A travers un groupe qui rassemble aujourd'hui 500 personnes, des passionnés accusent cette écurie de maltraitance animale et dénoncent des façons d'agir assez douteuses depuis de nombreuses années. Druscilla Vincent est à l'origine de ce groupe Facebook, qui rassemble les "victimes" de cette écurie. Voulant dénoncer les faits auprès de la population et même des autorités politiques, cette passionnée a lancé une pétition qui récolte aujourd'hui plus de 400 signatures. "Sans eau, sans nourriture, mon cheval et mon poney dormaient sur du béton. Ils bénéficiaient d'un espace restreint pour se déplacer (entre du fumier et un van)", explique Druscillia. "Mon cheval a perdu énormément de poids et avait des blessures sur tout le corps. Quant à mon poney, il a perdu des cratères de poils. En créant cette pétition, je veux éviter que de tels événements se reproduisent. Il faut faire le maximum pour aider ces animaux et ainsi éviter que d'autres chevaux subissent le même sort. Si mon cheval était resté un mois de plus, il n’aurait pas survécu".