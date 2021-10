Il y en avait déjà à Péruwelz, notamment à la gare, ainsi qu’à Bon-Secours, à deux pas des terrains de tennis. Désormais, ils arrivent aussi dans les villages. Des points d’apport volontaire seront prochainement disponibles pour y déverser ses déchets. Il s’agit de bornes enterrées qui prendront place à Baugnies, Brasménil, Bury, Callenelle, Roucourt, Wasmes-A-B et Wiers. Braffe suivra dès qu’un endroit approprié aura été trouvé.

“À terme, chaque site sera doté de quatre bornes, à savoir une pour les déchets organiques, une pour les déchets ménagers et deux pour le verre, transparent et coloré", souligne Yves Wuilpart (Écolo), échevin des travaux et de l’environnement. "Mais dans un premier temps, seule la borne accueillant les déchets organiques sera placée dans chaque village. Pour y avoir accès, il suffit de disposer de sa carte Ipalle et vous pouvez ensuite l’ouvrir gratuitement. Par la suite donc, une borne pour déchets ménagers sera installée aussi dans chaque village. Là, il faut avoir de l’argent sur sa carte pour l’ouvrir.”