La direction de l'école Saint-Vincent ne veut surtout pas céder à la psychose.

Deux élèves de l'école Saint-Vincent ont été mis en quarantaine par précaution. La directrice, Fabienne Borgies, explique pourquoi. "Ces deux élèves sont partis en vacances en Italie, mais pas dans une zone touchée par le coronavirus. En début de semaine, ils sont venus à l'école et étaient en grande forme. Simplement, durant la nuit de mercredi à jeudi, les enfants ont fait de la température. Le médecin a été appelé et a préféré effectuer un test. Depuis, ces deux enfants ne viennent plus à l'école par mesure de précaution. On attend les résultats dans les 48 heures. Il ne faut pas dramatiser. Au niveau de l'école, nous appliquons la circulaire. L'école reste ouverte et il ne faut surtout pas céder à la panique."