Pour y parvenir, Sophie Marrion, guide zéro déchet, leur proposera d’appliquer ce changement d’habitudes et de consommation par des défis à relever chaque semaine et des pistes concrètes à mettre en œuvre. Le but: conjuguer organisation familiale avec gain de temps, économies et… réduction des déchets.

Du 22 novembre au 28 mars, chaque lundi de 18 h à 19 h 30, quinze ateliers seront organisés afin de permettre à ces familles, à leur rythme, d’atteindre cette transition. Une séance informative se tiendra le lundi 8 novembre à 18 h à Arrêt 59 (rue des Français).

"Nous sommes partis du constat qu’on ne peut plus éluder la question environnementale, souligne Julie Dechamps, directrice d’Arrêt 59. Depuis un moment, nous échangeons beaucoup sur le sujet avec le service environnement de la commune, sur la mise en place de projets en lien avec cette thématique. Nous avons aussi rencontré Sophie Marrion, qui s’est formée dans l’accompagnement de familles non seulement en matière de zéro déchet mais également au niveau de l’organisation familiale qui découle de ces pratiques. Il ne faut pas que ça devienne une charge pour les familles qui se lancent. Nous avons monté ce projet avec elle. Sur l’entité, il s’agit d’un projet-pilote. C’est gratuit et Sophie va apporter et coordonner cette dynamique, un peu comme dans le cadre d’un défi qui consiste à perdre du poids, si vous voulez. L’objectif, c’est que différents membres de la famille se mobilisent, que ce ne soit pas toujours la même personne qui agisse."

Les ateliers se dérouleront principalement dans les locaux d’Arrêt 59 mais pourront être aussi délocalisés, notamment lorsqu’il s’agira de cuisine. «Nous invitons les personnes intéressées à la séance d’informations du 8 novembre. Nous rappelons que les ateliers se dérouleront sur plusieurs mois et que l’idée est de bien s’engager à les suivre» explique Julie Dechamps.

Pour obtenir le label famille zéro déchet et pouvoir parrainer à son tour une famille, il sera nécessaire de suivre les 15 ateliers.

À noter que par famille, il faut entendre un foyer constitué d’une personne seule, d’un ménage avec ou sans enfants ou d’une colocation. Les inscriptions à la séance d’information du 8 novembre peuvent s’effectuer via www.arret59.be ou au 069 45 42 48.