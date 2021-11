"C’est avec beaucoup de douleur et de tristesse que nous vous communiquons qu’un accident mortel impliquant un membre de notre personnel s’est produit ce matin vers 10 h 15 sur notre site de Leuze dans la zone des CIMAT (entrepôts de produits surgelés)", ont indiqué les responsables de la société.

"Les services de secours et de police sont arrivés très rapidement sur notre site. Ils n’ont malheureusement rien pu faire pour sauver notre collègue qui est décédé sur le coup. Toutes nos pensées vont tout d’abord à la famille de la personne concernée, qui a été notifiée, ainsi qu’aux proches de notre collègue à qui nous présentons toutes nos condoléances et témoignons tout notre soutien. Nous mettrons tout en place pour accompagner la famille et notre personnel. Nous nous gardons entièrement à disposition des autorités pour l’investigation de cet accident."