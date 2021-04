Le bâtiment a été loué à un club, ce qui inquiète aussi bien Alain Carion (Pour l’avenir) que les autorités communales.

L’église du hameau des Ecacheries a trouvé une nouvelle affectation, mais peut-être pas celle dont rêvent les élus. Elle sert de local à un club de motards.

Le conseiller communal Alain Carion (Pour l’avenir), qui habite par ailleurs le hameau, s’est inquiété de l’état et de la destination du bâtiment à travers une question posée en fin de séance du conseil communal.

"Je relaie les inquiétudes qui s’expriment dans mon quartier. Depuis plusieurs années, l’ancienne chapelle des Ecacheries, à l’abandon, apparait de plus en plus comme un chancre dans le paysage. On aurait pu espérer qu’après la vente à un propriétaire privé, un projet de réhabilitation de qualité soit mis en œuvre. Hélas, il n’en est rien. Vu la faible qualité architecturale des projets proposés, le collège a été amené, à juste titre selon moi, à refuser les permis d’urbanisme sollicités."

Alain Carion a eu vent de la location du bâtiment à un club de motards. "Monsieur le bourgmestre, pouvez-vous nous apporter des informations sur le devenir de ce bâtiment qui est implanté de manière telle que l’occupant ne dispose d’aucune place de parking ? Quelles mesures comptez-vous prendre pour protéger la population des multiples nuisances qu’occasionnerait une telle affectation de cet édifice qui est, par ailleurs, très proche de l’ancienne école pour laquelle la commune a des ambitions en termes de réhabilitation ?"