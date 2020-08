Même si la crise sanitaire reste d’actualité, les responsables de la piscine de Leuze entendent bien permettre aux nageurs et au public scolaire de profiter des installations de la manière aussi normale que possible.

"La piscine accueillera donc les écoles et les nageurs selon les horaires habituels à partir de ce 1er septembre, annonce ainsi Nicolas Dumont, président de la Régie communale autonome. La situation financière des piscines est particulièrement morose durant ces temps de COVID 19, mais peu importe le contexte, la mission de service public reste la plus importante. Il est primordial que nos jeunes puissent apprendre à nager et que les citoyens puissent pratiquer ce sport si populaire et délassant qu'est la natation."

La capacité sera limitée à 24 personnes par heure et la réservation doit se faire par téléphone au 069/66.40.19 (9h-17h). Le temps de baignade ne peut excéder une heure avec une arrivée dix minutes avant le rendez-vous pour avoir le temps de payer et de se changer.

Il ne faut prendre que le strict nécessaire, ni poussette ni maxi-cosy par exemple.

Sachez que la cafétéria sera fermée.

Prévoyez votre propre pièce de monnaie de 2 € pour le casier. Le port du masque est obligatoire jusqu'à la cabine en entrant et en sortant de la piscine. Un fléchage est de mise, de même que la distanciation d'1m50 entre chaque personne. Il faut respecter les pictogrammes et se désinfecter les mains dès l'entrée, ainsi qu'aux différents points à l'intérieur de l'établissement.

La douche est obligatoire, mais sa durée limitée. Il n’y aura pas de location et de mise à disposition de matériel. Par contre, il est possible d'acheter bonnets, lunettes et pince-nez. Pour les jeunes enfants, vous devez prévoir des brassards ou une bouée.

Aucun accessoire de sport ou de jeu ne sera admis (palmes, ballon...) tandis que le sèche-cheveux sera inaccessible.

Enfin, les responsables de la piscine vous demandent de ne pas venir si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de tête, troubles intestinaux...).

La piscine sera donc ouverte au grand public le lundi de 16h45 à 18h30, le mardi de 16 h à 19 h, le mercredi de 14h à 18h30, le jeudi de 16h45 à 21h30, le vendredi de 16 h à 19 h, le samedi de 7h45 à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 7h45 à 13h15. La piscine est aussi accessible au grand public du lundi au vendredi entre 11h40 et 13 h.

Afin de pouvoir continuer à respecter le protocole de réouverture des piscines, la plage horaire matinale (du lundi au dimanche de 7h45 à 8h30) sera consacrée au nettoyage et à la désinfection.