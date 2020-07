“Nous voulons être un comité acteur de notre village, plusieurs idées ont donc germé, avec pour mot d’ordre et motivation “que pouvons-nous faire pour notre village”, explique Geoffrey Legrand, le vice président. “Il faut savoir que depuis de très nombreuses années, le clocher de l’église de la sainte Vierge d’Ellignies Sainte Anne est inaccessible. En effet, de nombreux pigeons et autres volatiles en tous genres y ont élu domicile. L’église se retrouve donc avec un escalier rempli de fientes, de branchages, et de tous autres éléments rendant l’accès au clocher impraticable. Cette église, l’un des 3 symboles de notre village (qui se retrouve d’ailleurs sur notre logos) est une église majestueuse avec un passé historique important. C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de prendre les choses en mains et de se retrousser les manches.” Ils ont donc décidé de nettoyer eux-mêmes le clocher. Cela se déroulera ce samedi 25 juillet dans la matinée.