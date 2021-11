En proie à de graves difficultés financières, qui pourraient mettre en péril sa survie, l’Archéosite d’Aubechies va bénéficier d’un subside de 25 000€. Une bouffée d’oxygène pour le plus important domaine de reconstitutions archéologiques du pays.

"C’est un site touristique majeur de Belœil et de Wallonie picarde, implanté au cœur d’un des plus beaux villages de Wallonie. Sa renommée dépasse largement les frontières de notre commune. On peut en être fier et on se doit de le soutenir ", affirme Bastien Marlot.