Mais la voirie ne dépend pas de la commune. Le ministre pourrait venir sur place.

La mobilité douce est un sujet récurrent en ce moment du côté de Péruwelz, où la commune vient de décrocher un subside de 500 000 € dans le cadre de Communes pilotes Wallonie cyclable pour développer l’usage du vélo.

Une nouvelle qui ravit le groupe AC qui, par le biais de Denis Renard, a formulé une demande. "Nous tenons à féliciter toutes celles et ceux qui ont travaillé à ce succès, élus et employés de l’administration communale. La commune dispose maintenant de quatre mois pour rentrer des projets. Pouvons-nous suggérer que la commune procède en mode participatif, comme elle a pu le faire avec la gare ? Si ce n’est déjà fait, bien sûr."

Vincent Palermo, le bourgmestre, a indiqué qu’une communication va être mise en place.

"Votre réaction fera en tout cas plaisir à nos collaborateurs. On va communiquer via le site Internet en fonction bien sûr de ce qu’on peut faire avec les 500 000 €, car notre plan global en matière de mobilité douce nécessiterait plusieurs millions. On a axé pas mal de projets sur les villages. On va communiquer à travers le conseil communal, notre site Internet et le bulletin communal Evénements du Péruwelzis. Comme ça, tout le monde pourra participer."