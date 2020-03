La haute saison débutera le 4 avril, avec la réouverture du fameux parcours pieds nus dans la pic’orée. Vous pourrez le découvrir jusqu’au 8 novembre, notamment 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires.

Au programme aussi, un gros événement, auquel le parc naturel participe activement : le week-end du bois. Il aura lieu les 17 et 18 octobre. "Et nous mettrons les champignons à l’honneur avec une belle exposition, indique Clara Louppe. Il y aura aussi des visites guidées, des animations et un atelier créatif."

Au menu encore, des balades guidées. Elles seront au nombre de quatre (29 mars, 28 juin, 27 septembre et 22 novembre) et vous permettront de découvrir la forêt de Bon-Secours au fil des saisons. Deux autres balades, animées cette fois, figurent à l’affiche. Le 26 avril, vous irez à la rencontre de l’arbre sous toutes ses facettes tandis que le 24 mai, vous vous mettrez sur la trace des animaux. Avis aux petits et aux grands curieux de nature !

Et puis, le parc continue à proposer les mercredis de la débrouille. "Il s’agit de 9 ateliers intergénérationnels qui se déroulent chaque premier mercredi du mois, poursuit Clara. Des ateliers pratiques lors desquels les participants ont l’occasion de fabriquer des objets et de les ramener à la maison. Par exemple un gîte à chauves-souris ou un hôtel pour une petite abeille solitaire et très utile, l’osmie."

À consulter aussi sur le Net

Les débrouillards iront aussi à la rencontre du hérisson et des champignons et tresseront des éléments naturels pour préparer une belle table pour Noël. Bref, il y aura de la diversité.

Enfin, on n’oubliera pas les trois stages nature au menu, sur les pas des animaux du bois, autour du monde fascinant des minuscules et sur les artistes de la forêt.

Il est également possible de consulter le calendrier sur www.plainesdelescaut.be et de s’abonner à la page Facebook en respectant bien les majuscules, à savoir ParcNaturelDesPlainesDelEscaut