Ces travaux qui ont débuté le 23 août dernier ont permis de sécuriser la N60 et ont été organisés en deux phases : La première phase s’est tenue du 23 août jusqu’au début du mois de septembre entre la Warde et le rond-point de la Croix-au-Mont afin d’effectuer les réparations d’un pertuis. La seconde phase a débuté dans la foulée et s’est achevée le 25 octobre. Elle s’étendait du rond-point de la Croix-au-Mont au carrefour formé par la N60 avec la Planche à Leuze. Les travaux visaient à y aménager une piste cyclable sur environ 200 mètres.

Le chantier de sécurisation de la N60 entre Leuze-en-Hainaut et Thieulain s’est achevé ce lundi 25 octobre, permettant de libérer les voies entre le rond-point de la Croix-au-Mont et le carrefour formé avec la Planche à Leuze. Toutefois, sur cette zone, une intervention d’une journée sera encore nécessaire pour finaliser la nouvelle piste cyclable.

Si les fondations de la piste cyclable ont été réalisées, un jour de travail sera nécessaire afin de poser son revêtement. Sous réserve de conditions météorologiques favorables, c’est la date du 8 novembre qui est actuellement planifiée. Pendant cette journée, entre le rond-point de la Croix-au-Mont et le carrefour formé par la N60 avec la Planche à Leuze, sur la nationale, les usagers pourront uniquement circuler en direction de Frasnes-lez-Anvaing. Les usagers circulant depuis Frasnes-lez-Anvaing en direction de Leuze-en-Hainaut seront déviés par le village Thieulain.