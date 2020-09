Au début de l’été, les autorités communales avaient décidé d’octroyer, sous forme de deux chèques à dépenser chez les commerçants locaux, un avantage global de 15 € à chaque foyer. Il était envisagé de faire acheter un chèque de 20 € qui en vaudrait en fait 25 chez le commerçant et un chèque acheté 40 € aurait permis au ménage d’en dépenser 50.



Cette action, baptisée Covid, acronyme de Chouette, on va ici dépenser, sera bien organisée en guise de soutien aux commerçants locaux, mais elle prendra une autre forme.



La majorité, afin de simplifier l’opération, a changé d’optique, préférant octroyer à chaque ménage un chèque-cadeau unique de 15 € non nominatif et sans obligation d’achat, avec QR Code.



Le sujet a suscité le débat au conseil communal. Le budget de l’opération se monte à 112 500 €, calculé sur la base de 7 500 ménages. “Mais que faites-vous des gens arrivés sur le territoire durant la crise ? Près de 250 ménages ne sont pas repris car ils n’étaient pas encore là au 1er janvier 2020”, a dit Dimitri Kajdanski (PS).



Le bourgmestre, Vincent Palermo (MR-IC), lui a répondu.



“Pour des questions d’organisation, il est difficile de prendre en compte les personnes arrivées après le 1er janvier. Mais vous devez savoir que les autres communes ont aussi mis en place des actions Covid et que ces personnes qui résidaient auparavant sur ces communes y auront droit.”



De son côté, Willy Detombe (RPP) estime que la formule du chèque unique est la plus facile. “Nous nous en réjouissons puisque c’est ce que nous avions proposé dès le début. Par contre, demander aux gens d’aller à l’hôtel de Ville retirer leur chèque ne nous paraît pas la solution la plus adéquate.”



La distribution des chèques aura donc lieu à l’hôtel de Ville du 1er octobre au 31 décembre. Le chèque pourra être retiré en même temps que les sacs-poubelle gratuits et ce du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, les lundis et mercredis de 13h30 à 17h et les samedis 3 et 17 octobre, 14 et 28 novembre et 12 décembre de 9h à 11h45.À noter, c’est important, que le chèque sera échangeable jusqu’au 31 janvier 2021.



Une personne pourra retirer des sacs-poubelle et le chèque-cadeau d’autres personnes à condition qu’elle soit munie du coupon sacs-poubelle de celles-ci et en présentant sa carte d’identité afin de pouvoir l’identifier en cas de réclamation.



Le chèque sera à utiliser chez les commerçants participant à l’action Chouette, on va ici dépenser qui seront repris sur une liste et identifiés par une affiche en vitrine. Lors du paiement de l’achat, le commerçant scannera le QR Code qui n’est valable qu’une fois. Le commerçant sera ensuite remboursé de 15€.