FixMyStreet, pour signaler un dépôt sauvage Beloeil - Péruwelz - Leuze Geoffrey Devaux © DR

La commune de Leuze-en-Hainaut mène en interne une phase de test avec cet outil.



Le long du Ravel, on rencontre des piétons, des cyclistes ou encore… de vieux meubles ! Les dépôts sauvages y sont fréquents. Mais pas que là. Les cimetières sont aussi prisés.



La commune de Leuze souhaite utiliser l’outil FixMyStreet Wallonie et mène une phase test. Il s’agit d’une application développée par l’asbl Be WaPP (Pour une Wallonie Plus Propre).