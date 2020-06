Il est pourtant utilisé par des marcheurs et des vététistes. Le service juridique de la commune a été saisi.

Pierre Marie Sprockeels (CAP) a questionné la majorité à propos d’un sentier situé au niveau de la rue des Roches Rouges à Grandglise et qui a été muré d’un côté et grillagé de l’autre par le propriétaire de la maison voisine, empêchant ainsi tout passage. L’affaire a choqué plusieurs riverains, dénonçant l’appropriation d'une servitude publique par un privé.

Ce sentier est-il encore utilisé ? Pour l’échevin Marcel André (PS), cela ne fait aucun doute. "Des riverains l’utilisent, de même que des marcheurs et de nombreux vététistes. Il est en parfait état de circulation."

Sur les réseaux sociaux, l’auteur des faits expliquait que ce sentier est souvent sale (bouteilles, déchets). "C’est un sentier et non une servitude et j’ai tous les documents légaux qui attestent que je suis dans mes droits", avait-il souligné.

Il s’est dit prêt aussi à rouvrir le sentier si jamais ses arguments ne sont pas reçus.

Un riverain nous explique par contre qu’il ne comprend pas ces agissements. "Ce sentier est parfaitement praticable et il est propre. En plus, il y a une borne qui est placée bien avant la fin du grillage de ce monsieur."

En attendant, le service juridique de la commune a été saisi de l’affaire. Dans le prochain bulletin communal, la réglementation en la matière devrait être rappelée, de manière à signifier à tout le monde ce qu’il est permis de faire et de ne pas faire…