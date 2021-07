Depuis un moment déjà, il n’y a plus grande activité au niveau du camping des Roches Rouges à Grandglise. Désormais, il n’y en aura plus du tout, en tout cas pas sous la forme actuelle du site. Le conseiller Pour l’avenir Benoît Delplanque s’en est inquiété.

"A l’occasion d’une de mes fréquentes balades, j’ai appris, à la lecture de l’avis officiel affiché à l’entrée du camping, qu’en sa séance du 11 mai dernier, le collège avait pris la décision de procéder à sa fermeture, décision principalement motivée par le refus de permis de caravanage du 21 janvier 2020, par l’avis défavorable du Commissariat Général au Tourisme et par l’expiration de l’attestation de sécurité incendie en date du 28 janvier dernier. Cette décision est prise, est-il stipulé, tant que les différentes autorisations requises pour son exploitation n’auront pas été obtenues et que les remarques du CGT n’auront pas été levées. Un délai de deux mois à partir du 15 mai 2021 est accordé aux campeurs pour évacuer leurs installations. Permettez-moi de saluer cette décision courageuse qui, hélas, s’imposait depuis un certain temps déjà."

Benoît Delplanque a demandé comment se déroulait cette procédure d’évacuation et quelles sont les intentions du collège quant à l’affectation du site.

L’échevin du tourisme, Anthony Basilico (L’Essentiel) a répondu au conseiller. "Nous avons fait appel au CPAS afin de gérer la situation des deux derniers occupants du site. La procédure est toujours en cours. Il s’agira aussi d’annuler les conventions de mise à disposition entre la commune et l’ASBL, de procéder au nettoyage du site et à l’évacuation des épaves de caravanes, a-t-il précisé. L’endroit devra être sécurisé complètement. Quant à la future affectation des lieux, plusieurs solutions s’offrent à nous. Soit louer ou vendre la parcelle à une société privée qui nous proposerait un projet touristique ou de loisirs, soit développer un projet communal comme un espace de loisirs et nature. Le collège ne s’est pas encore positionné et c’est encore un peu prématuré."