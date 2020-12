Dans le cadre du développement rural, l’aménagement de trois logements intergénérationnels est prévu, on le sait, dans l’ancienne école de Grandglise. C’était la priorité n°1 du programme. La convention de faisabilité est passée devant le conseil communal. C’était la première phase de concrétisation de ce projet.

Une révision de la politique de développement rural est intervenue, ce qui ne fait pas les affaires de la commune. "Nous devons faire face à une baisse du taux de subsidiation, qui passe de 80 à 60%, la volonté de la ministre étant de moins favoriser les projets ayant trait au logement, a expliqué Marcel André (PS), échevin en charge du dossier. C’est regrettable pour nous. Le montant total s’élève à 628 078 € avec 375 559 € de subsides. Le délai pour le dépôt du dossier de projet définitif à l’administration est de 24 mois à partir de la notification de ladite convention. Trois logements sont donc prévus, à savoir un unifamilial dans l’ancienne maison dite de Mme Huguette de 120 m² et dans les deux classes qui donnaient sur la cour, on prévoit deux logements pour personnes âgées de 70 m² chacun. Vu l’état des classes, elles seront démolies au préalable. Quant à l’ancien verger rue du Marais, il sera transformé en verger conservatoire et sera aussi un jardin collectif."

Le conseil a marqué son accord à l’unanimité.