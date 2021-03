La caravane, les voitures d'équipe, les motos et bien entendu les signaleurs, jouent un rôle important au sein d'une course cycliste. Sans tout ce beau petit monde, il serait davantage compliqué de regarder ou d'assister à une course. Pour la famille Vandenbulcke, le cyclisme est plus qu'une véritable passion et fait entièrement partie de leur vie.



Récemment, Benoît, originaire de Grandmetz, a repris la tête d'un groupe de motards qui encadrent les courses cyclistes en Belgique et dans le Nord de la France.



"La moto est entièrement au service du vélo. Lors des courses, certains dépannent les coureurs, d'autres signalent les différents obstacles où il n'y a pas de signaleurs et enfin les ardoisiers qui sont chargés de signaler aux coureurs et au public, les écarts entre les échappées et le peloton. Lorsqu'on est sur la moto, il est primordial d'avoir confiance au pilote, c'est une relation qui va dans les deux sens. Sans moto et sans signaleur, il n'y a pas de course. D'ailleurs, nous sommes très souvent remerciés par les coureurs. Ce que j'apprécie le plus, c'est de rouler en période de beau temps et entendre le bruit des roues de vélo ", déclare Benoît Vandenbulcke.