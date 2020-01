Les syndicats s’opposent au code d’éthique et de déontologie commun aux travailleurs (statutaires-contractuels) et aux mandataires.

Comme ils l’avaient annoncé, les syndicats ont bloqué les accès à l’administration communale de Péruwelz ce mercredi matin. Ils dénoncent un code d’éthique et de déontologie commun aux travailleurs (statutaires-contractuels) et aux mandataires que les autorités communales sont en train d’étudier.

Le front commun était composé de la CGSP et de la CSC, le SLFP ayant finalement décidé de ne pas suivre.

Arrivé visiblement très tôt dans ses bureaux, le bourgmestre, Vincent Palermo, a pu pénétrer dans l’administration. Il y attendait plusieurs de ses collaborateurs ainsi que des gens de l’extérieur dans le cadre d’une réunion au sujet de la basilique de Bon-Secours. Appel a été fait à la police pour permettre à ces personnes de rentrer dans la commune. Tout s’est passé dans le calme, entre gens qui se connaissent bien, ce qui n’a pas empêché Pascal Douliez (CGSP) et le bourgmestre de repartir dans une joute verbale qui avait déjà débuté ce mardi soir.

Hier donc, Pascal Douliez était intervenu de manière très vive juste avant le début du conseil communal pour dénoncer un refus de dialogue de la part du bourgmestre. "Vous avez perdu mon numéro de téléphone ? Vous faites le mort depuis vendredi", lui avait lancé le syndicaliste.

Pour Vincent Palermo, "cette action est disproportionnée. Pourquoi faire grève alors que nous avons simplement soumis le texte depuis une semaine au personnel communal pour qu’il puisse donner son avis, justement, de manière anonyme ou pas. Et cette consultation durera jusqu’au 7 février. On ne peut donc pas consulter nos collaborateurs ? Nous n’imposons rien, au contraire. Il est faux de dire que nous passons en force. Et il est faux aussi de dire que nous allons inscrire le point à un prochain conseil communal. Nous n’en sommes pas encore là. Je respecte le droit de grève, mais il y a aussi le droit au travail. Je signale au passage que ce code avait déjà été évoqué en collège lors de la mandature précédente. Certains ont tendance à l’oublier."

Les syndicats auraient aimé qu’une réunion se tienne en urgence avec le bourgmestre. "Oui. Et si nous l’avions rencontré, nous aurions même levé le piquet", assure Pascal Douliez.

Mais pour en revenir au fond, pourquoi ce code fait-il débat ? Des travailleurs se sentent-ils menacés ? Pour Pascal Douliez, clairement.

"Oui, certains ont peur. On ne mélange pas les mandataires et les travailleurs. Je prends un exemple. Je suis conseiller communal et je vais dire partout que le bourgmestre est un âne. Qu’est-ce que je risque ? Pas grand-chose. Par contre, c’est différent pour un membre du personnel, surtout pour un contractuel. Les travailleurs contractuels seraient alors soumis aux mêmes règles que les statutaires et les mandataires, mais avec des conséquences différentes. En plus, il existe déjà des outils comme le règlement de travail ou les évaluations, même si pour ces dernières, la ville de Péruwelz n’est pas à jour. J’ajoute qu’un des articles du code fait clairement appel à la délation. Et ça, c’est inacceptable. Que les autorités communales veuillent renforcer le règlement de travail ne nous pose pas de problèmes. On pourrait en discuter. Nous aurions aimé que le bourgmestre nous rencontre en urgence. En novembre, nous avions refusé ce texte à l’unanimité des trois syndicats. Aujourd’hui, seule la CSC reste avec nous. Le SLFP a retiré son préavis une heure avant le conseil communal…"

Pascal Douliez précise que si rien ne se passe dans les jours à venir, la grève reprendra lundi. "Et nous serons encore plus nombreux que ce mercredi."