Malgré tout, les syndicats maintiennent un préavis de grève d’un mois.

Il y a deux semaines, la CGSP et la CSC avaient dénoncé la proposition des autorités communales de créer un code d’éthique et de déontologie commun aux travailleurs (statutaires, contractuels) et aux mandataires. Une grève avait ainsi été menée afin de bloquer les accès à l’administration communale.

Ce lundi, bourgmestre et représentants syndicaux se sont rencontrés, après quoi les syndicats, réunis en assemblée générale, ont fait le point sur la situation.

"Nous avons obtenu le retrait du code. Le règlement de travail de la ville de Péruwelz date de fin 2017 et à 80%, il reprend ce qui est proposé dans ce code d’éthique et de déontologie, indique Pascal Douliez (CGSP). N’y figurent pas les articles que nous considérons comme puants, n’ayons pas peur des mots, dont un surtout qui fait appel à la délation. Dans le règlement d’ordre intérieur du conseil communal, il existe aussi un volet relatif à l’éthique et à la déontologie."

Eric Dehon (CSC) avance un autre argument. "Nous voulions montrer au bourgmestre que d’un point de vue légal, il n’est pas possible de marier les mandataires et les travailleurs. Et cet appel à la délation, même de manière anonyme, ne pouvait pas se concevoir selon nous. Comment voulez-vous qu’une personne puisse se défendre si elle ignore qui la met en cause ?"

Les syndicats assurent que face à leurs arguments, les autorités communales ont accepté de faire un pas de côté.

"Nous sommes ouverts à la discussion, nous le répétons depuis novembre, par rapport à des propositions concernant le règlement de travail actuel en vigueur, précise Eric Dehon. On attend une date pour pouvoir faire des propositions et rajouter le cas échéant des articles au règlement de travail qui existe déjà."

Mais malgré tout, CGSP et CSC maintiennent leur préavis de grève pour un mois à dater de ce mercredi 12 février. "C’est le mandat que nous avons reçu de l’AG. Nous verrons quelle est l’attitude de l’autorité", conclut Pascal Douliez.

A noter que nous publierons également une réaction du bourgmestre.