Un père et son fils comparaissent au tribunal correctionnel de Tournai pour coups et blessures. La victime, un Français frontalier, n’était pas présente à l’audience, mais a été représentée par son avocat. “Monsieur a subi une fracture de l’orbite, du nez, et bien d’autres contusions au visage. Bien que le médecin a déclaré une incapacité de travail de deux semaines, cela a duré bien plus longtemps à cause des opérations et des troubles psychologiques que cette bagarre lui a causés”, s’est exprimé l’avocat.

A l’origine de ce déferlement de violence, un accrochage de voiture. “La voiture que je venais d’acheter d’occasion et qui été garée en face de chez mes parents, a été complètement détruite à cause de cet homme", raconte l’un des prévenus. "Nous avons essayé de nous arranger à l’amiable pour le constat. Il devait nous donner 2000 euros pour les réparations, mais il n’avait que 860 sur lui. Il n’a pas voulu nous donner plus. Il s’est énervé, mon père lui a donné un gifle, l’homme lui a craché dessus, il s’est jetté sur nous et les coups sont partis, nous devions nous défendre.”

Une défense proportionnelle ?

Cependant, la victime semble complètement défigurée, “on dirait éléphantman !” s’est exclamée la procureur du roi. “Est-ce que les coups donnés étaient proportionnels à la défense que vous deviez mettre en œuvre ? Vous avez déclaré lui avoir donné un coup de pied au visage quand il était au sol”, a-t-elle continué. Les deux hommes risquent deux ans de prison avec sursis. Leur avocat demande que la responsabilité soit partagée avec la partie civile.

Le jugement sera rendu le 19 octobre.