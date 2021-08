Aves, pôle ornithologique de Natagora, a sorti une étude relative à la problématique du passage des canards issus des marais d’Harchies au-dessus de la frontière franco-belge. Dès qu’ils passent la frontière, ils se font tirer…comme des lapins par les chasseurs dans les points d’eau français frontaliers. L’étang de Chabaud-Latour est par exemple assez connu. Il est situé sur la commune de Condé à moins de 4 kilomètres des marais d’Harchies et accueille notamment des huttes de chasse au gibier d’eau.

Les volatiles sont donc en danger aux environs du 21 août, date de l’ouverture. Intitulée Ouverture de la chasse au gibier d'eau sur les étangs français proches des marais d'Harchies, l’étude englobe des chiffres précis et révélateurs. Des données qui s’étalent surtout de 2016 à 2020. Chaque année, plusieurs centaines de canards disparaissent des radars après leur arrivée en France. "Durant les premières soirées de chasse, sur 1200 ou 1300 oiseaux qui sont passés, entre 300 et 400 vont être abattus", souligne François Stocman, qui a réalisé ce travail avec Alain Malengreau.

Ces ornithologues ont pu se rendre compte à plusieurs reprises déjà de la fréquence des tirs et des prélèvements engendrés sur les oiseaux. "C’est un phénomène connu mais nous avons voulu objectiver l’ampleur des choses à travers cette étude, indique François Stocman. On voit très bien le carnage, notamment sur les jeunes."

L’étude stipule qu’en 2020, la différence entre les dénombrements du 20 août et du 22 août était de 613 canards suite à la seule journée de l’ouverture de la chasse. Elle était de 480 en 2016. "Au début de la saison de la chasse, les canards et tout particulièrement les halbrans, jeunes canards sauvages, n’ont pas encore acquis le réflexe de fuite leur permettant d’éviter les zones de tir vers des sites de gagnage libres d’activités cynégétiques, dit l’étude. Par ce fait, ces oiseaux sont extrêmement vulnérables et un grand nombre d’entre eux se feront tirer une fois posés sur les mares de chasse."

Solution politique...



Le sujet est sensible et la solution devrait ou pourrait venir du politique… Nous avons contacté le cabinet de la ministre Céline Tellier, en charge de l’environnement et du bien-être animal. "Pas de réaction à ce stade. S’il devait y en avoir dans les jours qui viennent, nous vous recontacterons", nous a-t-on signifié.