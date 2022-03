Vu son jeune âge, il est difficile pour les parents de cette adorable petite fille de mettre des mots sur des événements aussi tragiques. "Nous avons annoncé à Héléna qu'elle avait un bobo dans le corps et que des dames en blouses blanches (les infirmières) sont présentes pour la soigner", précise Mélissa. "Selon les médecins, nous sommes dans la phase la plus difficile de la maladie. Héléna a déjà subi quatre chimios et devra encore endurer de nombreux traitements".

"Il faut rester fort"





"Lorsque la nouvelle est tombée, cela a été très dur pour nous et nous étions loin de nous imaginer une telle chose. Notre monde s'est véritablement écroulé. Héléna est tout pour nous, nous n'avons pas le choix de rester forts".

Coeur sur la main, le voisin des parents d'Héléna a voulu apporter sa pierre à l'édifice en organisant une vente de porte-mines. A ce jour, 1 500 ont été vendus. Le 16 avril prochain, un repas fromage-charcuterie sera organisé dans l'entité de Leuze. Les bénéfices seront dédiés aux soins et aux traitements de l'enfant. Il est également possible de faire un don sur le compte BE66 10307899 4343.

Pour qu'Héléna comprenne plus tard sa maladie et son vécu, ses parents ont pris l'initiative de créer un album photos depuis l'annonce de sa leucémie. "En plus des photos, nous faisons des vidéos. Cela lui permettra de comprendre sa maladie et d'en parler peut-être plus facilement", conclut la jeune maman.