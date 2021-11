Devant une assistance plutôt clairsemée, les représentants de la SA e-NosVents ont dévoilé, mardi soir, les contours de leur projet de construction d’une éolienne, en extension du parc de Tourpes-Thumaide (12 machines). Ce dossier qui a un historique assez particulier est porté, au travers d’un partenariat public privé, par Luminus et l’intercommunale Ideta.

" On ne part pas de zéro étant donné qu’à l’origine, on avait sollicité un permis pour passer de 9 à 13 mâts éoliens. Le ministre Di Antonio avait autorisé l’implantation de 3 machines, motivant son refus pour la quatrième par une trop grande proximité avec une zone boisée", explique Olivier Bontems, le directeur des secteurs énergie et projets spéciaux à Ideta, qui a rappelé les objectifs ambitieux de la Région wallonne (750 éoliennes installées à l’horizon 2030). Le sud du pays en compte environ 450 actuellement.

Si ce projet d’agrandissement n’est pas nouveau, il a subi une évolution importante liée à la localisation de l’éolienne, jugée "problématique". La structure a été décalée de 150 m vers le sud, pour s’éloigner davantage du village de Tourpes. "Cet emplacement permettra d’avoir un alignement avec les trois dernières éoliennes du parc, édifiées de l’autre côté du chemin de Malmaison. Cela se traduira par un respect plus important des distances par rapport aux zones d’habitat", assure Brice Bourget, de la société Luminus.

Le gabarit et la puissance de la future éolienne seront similaires (150 m en bout de pale, pour une puissance de 3,6 à 4,2 MW) aux trois machines opérationnelles depuis la fin 2020. "Avec une production estimée de 7 GWh/an, cela représente une économie de 15 000 tonnes de CO2."

«Pas d’habitation isolée à moins de 600 m»

Les débats qui ont suivi n’ont pas été aussi enflammés que par le passé, même si les habitants présents dans l’assemblée ont émis une série de craintes (distances vis-à-vis des habitations, bruit…). "Il n’y aura aucune maison isolée à moins de 590 voire 600 m de la machine à l’étude", rassure le promoteur. Une riveraine a déploré la différence de morphologie entre les neuf éoliennes mises en service en 2013 et les trois plus récentes. "Les moteurs sont plus imposants, ce qui change complètement le paysage. Quel sera visage de la 13e éolienne? On a le sentiment qu’il y a eu une forme de tromperie. "

Les technologies ont évolué, avec des modèles plus performants et qui occasionnent moins de nuisances sonores, a répondu M. Bontems, de l’agence Ideta. "On s’orientera très probablement vers le même type de modèles (ENERCON) que pour la première extension du parc de Tourpes. Ce sont des machines qui permettent une meilleure exploitation du gisement venteux, en produisant entre 45 et 50% d’énergie en plus."

Une autre citoyenne de Tourpes, "résistante" de la première heure, redoute d’autres projets d’extension. "Allez-vous vous contenter de cette éolienne? Pour les Tourpiers qui ont lutté contre le développement du parc, depuis 2013, on ressent un certain acharnement. " Tant dans le chef d’Ideta que de Luminus, on s’est engagé à limiter la taille du parc. "Matériellement, c’est quasi impossible d’ajouter d’autres éoliennes puisque le périmètre libre de contraintes est très réduit. Et nous tenons à respecter le cadre de référence, même si ce n’est pas une obligation. Avec cette extension, on estime que l’on aura optimisé le potentiel de la zone ", soutient M. Bontems.

Pour ce qui est des contreparties financières, l’échevin leuzois Willy Hourez a rappelé que pour le premier agrandissement de ce champ éolien, la Commune a reçu une compensation de 100 000€ au profit de la réfection de l’école de Tourpes.