Ilona, créatrice de fondants parfumés :"Je ne sais pas d'où vient ce succès" Beloeil - Péruwelz - Leuze Margaux Piron Depuis plus de sept mois, Ilona Cambier, originaire de Grandmetz, s'est lancée dans la création de fondants parfumés qui ne manquent pas d'originalité. De l'orange au marshmallow, en passant encore par l'odeur cookie, on ne peut absolument pas y résister... © M.P.

L'ilo fondant est la petite entreprise qu'Ilona Cambier a créé il y a environ sept mois. Cette jeune fille de vingt ans, pétillante et chaleureuse, s'est lancée dans la création de fondants parfumés. Une activité qui est devenue une vraie passion. "J'ai créé l'ilo fondant parce que je voulais quelque chose de fort personnel. J'aime beaucoup le contact humain et en faisant cela, j'avais ce lien social. De plus, j'aime beaucoup le bien-être, la beauté et les soins. Je trouvais cela chouette et cela change des bougies classiques", déclare Ilona.



Pour la jeune femme, ces fondants sont originaux et apportent beaucoup plus de choses qu'une simple bougie. "Il y a toujours ce changement, car on peut alterner entre les parfums. On peut aussi jouer avec les couleurs et les formes. À côté de cela, j'essaie de créer un peu de bougies et je compte également me lancer dans les boules de bain. Mais, ma principale activité, ce sont les fondants parfumés", ajoute la jeune femme.



Les fondants d'Ilona sont originaux par leurs parfums et leurs formes. Cette dernière n'hésite pas à proposer des odeurs plus surprenantes les unes que les autres. Comme, des fondants parfumés à la cannelle, au thé vert ou encore au chocolat.



"Je choisis les odeurs avec ma maman car il en faut pour tous les goûts. Je teste beaucoup de parfums mais c'est vrai, que je cible des odeurs qui vont bien partir. Bien souvent, je réalise des sondages pour savoir ce que les gens aimeraient retrouver." En effet, les fondants parfumés d'Ilona ont pris une grande ampleur et rencontrent beaucoup de succès auprès de la population. Seulement, elle ne sait pas si cet engouement va perdurer. " Je ne sais pas d'où vient ce succès, j'aimerais le savoir. J'ai un peu peur que cela soit un effet de mode. Cependant, je me dis qu'il faut vivre à fond. Si cela doit s'arrêter, cela s'arrêtera", précise l'indépendante.



Une activité qui prend du temps



À côté de son activité d'indépendante, Ilona est également étudiante. Une situation qui est parfois difficile à gérer. "Je travaille beaucoup sur les fondants le week-end avec l'aide de ma maman ou de copines. Généralement, on va mettre toute une journée. On commence vers 7 heures du matin jusqu'à 15 heures. En sachant, qu'après, on doit emballer et tout nettoyer. C'est donc, une grosse journée. À la fin d'un week-end, on a bien souvent 2 600 à 2 800 fondants", déclare Ilona.



Ilona constate également que certaines personnes peuvent être impatientes par rapport à leurs commandes. "Il y en a qui ne comprennent pas que ce n'est pas mon métier mais une passion. Ce n'est pas facile de gérer ma vie privée et mon entreprise. Cela empiète beaucoup sur ma vie. Heureusement, il y a des personnes géniales avec qui j'ai créé de belles amitiés", conclut Ilona Cambier.