Le 13 janvier dernier, l'équipe avait sauvé un homme victime d'un malaise cardiaque.

Le conseil communal de Leuze a tenu à mettre à l'honneur le personnel de la piscine pour son travail et son sang-froid.



Le 13 janvier dernier, un nageur a été victime d'un malaise et même d'un arrêt cardiaque. Toute l'équipe s'est mobilisée pour le réanimer, en utilisant notamment un défibrillateur et en appelant les secours. La procédure a été respectée et les bons gestes posés ont permis de sauver la vie du nageur.



Un grand bravo donc à l'équipe de la piscine et à l'enseignant de l'athénée de Leuze qui était présent au moment des faits.