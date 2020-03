Un peu de second degré ne fera de tort à personne en cette période pour le moins exceptionnelle.

S’il est vivement conseillé de rester chez soi, il n’est par contre pas interdit de s’octroyer un petit plaisir à domicile. Car si le coronavirus crée tantôt l’émoi, tantôt la tristesse, le virus ne parviendra sans doute pas à venir à bout des bonnes habitudes.

Parmi elles, le sacro-saint apéro. Des initiatives fleurissent un peu partout pour continuer à échanger entre potes malgré le confinement.

À Péruwelz par exemple, plusieurs amis n’ont pas hésité à se regrouper pour un petit moment de bonheur. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas inconscients au point de transgresser la distanciation sociale de rigueur. Non, non, pas du tout.

C’est en facetime et donc à bonne distance les uns des autres qu’ils ont fait santé afin de rompre cet isolement forcé. "Quand on voit souvent les membres de sa famille et ses amis habituellement, c’est assez difficile de se passer des contacts et de ne plus sortir de chez soi, souligne Sylvie Platteau, éducatrice dans un établissement scolaire et à l’origine de cet apéro facetime. L’objectif était donc, à travers ce bon moment passé avec quelques amis, de recréer du lien social. Je dois dire que nous avons eu un fou rire pendant plus d’une heure. Nous avons mis des chapeaux. C’est vraiment parti dans tous les sens."

Pour ces amis qui, soit dit en passant, partent parfois en vacances ensemble à la Toussaint, cet apéro a permis de compenser les rendez-vous qui figuraient à leur programme.

"Je sais que ça a fait beaucoup de bien à tout le monde, au-delà même du côté festif. Pour le moral de certains, c’était essentiel. Une de nos amies avait son anniversaire ces derniers jours et c’était donc l’occasion de se réunir, même virtuellement, poursuit Sylvie. Et puis, nous avions prévu un repas le 28 mars qui forcément est annulé lui aussi. Pour toutes ces raisons, nous avons eu envie de nous voir d’une autre manière, tout en respectant bien le confinement. Je sais que nous avons fait des émules. Tout ce qu’on peut craindre dans les semaines à venir, c’est donc une pandémie de cirrhose du foie."

Ce vendredi soir, Sylvie Platteau et plusieurs amies, toutes membres de la confrérie des Babeluttes, auraient dû se préparer pour les réjouissances du carnaval de Tournai. Mais plutôt que de sombrer dans la morosité, elles ont préféré opter pour une solution plus festive : un apéro facetime.

"J’ai l’impression que quand nous allons pouvoir enfin ressortir et voir du monde en vrai, ça va vraiment ressembler à une finale de Coupe du monde, assure Sylvie. Et une finale que nous allons gagner, bien entendu !"

Geoffrey Devaux